Мирные переговоры по войне в Украине на уровне министров в Лондоне отменили

Мирные переговоры по войне в Украине на уровне министров, которые должны были пройти в среду в Лондоне под председательством министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми, не состоятся. Это подтвердили в МИД Великобритании.

В заявлении Министерства иностранных дел Великобритании говорится, что "сегодняшняя встреча министров иностранных дел по мирным переговорам в Украине откладывается. Переговоры на уровне должностных лиц продолжатся, но они будут закрыты для СМИ", пишет The Guardian.

Во встрече должны были принять участие руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Германии и Украины.

Накануне стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не прибудет. Зато приедет спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Впоследствии в СМИ поступила информация, что приезд в Лондон, вероятно, отменят и министры иностранных дел Франции и Германии.

В то же время телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига должен быть в столице Великобритании и проведет двустороннюю встречу с главой британского МИД Дэвидом Лемми.

Снижение дипломатического уровня переговоров происходит на фоне усиления давления со стороны президента США Дональда Трампа и его команды на Киев и Москву с целью добиться прекращения огня.

"Мирное предложение" США, которое должны обсудить в Лондоне, предусматривает признание Соединенными Штатами незаконной аннексии Крыма Россией – то, что во вторник отверг Владимир Зеленский.

Администрация Трампа передала Украине на прошлой неделе в Париже одностраничный документ, который подали как "окончательное предложение" президента США по мирному урегулированию.