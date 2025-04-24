Президент Латвии подписал закон о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подписал закон о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Об этом сообщают латвийские СМИ.

"Учитывая динамику развития ситуации с региональной безопасностью, для Латвии важно не ограничивать гибкость своих действий и иметь возможность применять различные системы вооружения и решения для укрепления сдерживания и обеспечения защиты государства и его населения", - говорится в пояснительной записке к закону.

Ранее о намерении выйти из конвенции также заявили Литва, Эстония и Польша. Отмечается, что МИД Латвии будет координировать подачу документов о выходе из конвенции вместе с МИД Эстонии и Литвы.