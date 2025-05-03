Трамп хочет увеличить оборонные расходы США до рекордного $1 трлн

Президент Дональд Трамп планирует резко сократить финансирование внутренних правительственных программ и увеличить расходы на оборону в проекте бюджета на 2026 год до рекордного $1 трлн. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным чиновников администрации, в следующем году Трамп предлагает выделить $557 миллиардов на невоенные нужды - это на $163 млрд меньше, чем нынешний уровень финансирования.

Зато расходы на национальную безопасность должны вырасти до $1,01 триллиона, что на 13% больше текущего уровня в $892,3 млрд.

Этот предварительный документ, известный как "урезанный бюджет" из-за отсутствия деталей, является первой возможностью нового президента обозначить свое видение масштабов и роли федерального правительства.

Хотя Конгресс редко принимает такие предложения в полном объеме, они запускают ежегодный бюджетный процесс, который последние годы часто сопровождается политическими конфликтами и угрозами частичных остановок правительства.

Проект оборонного бюджета рекордного объема включает финансирование системы противоракетной обороны Golden Dome, строительства кораблей, модернизации ядерных сил, охраны границы и повышение зарплат военным на 3,8%.

Во внутренней политике Трамп предлагает сократить расходы на 22,6% по сравнению с запланированными на 2025 год.

Под сокращение попадают экологические программы, проекты по возобновляемой энергетике и инициативы, направленные на преодоление расового неравенства.

Агентство по охране окружающей среды и Министерство энергетики подвергаются особенно значительным ограничениям. Также Трамп хочет отменить $15 миллиардов из инфраструктурного закона Байдена, которые были предназначены на развитие зеленой энергетики.

Сокращения также касаются зарубежной помощи и программ разнообразия и инклюзии. В частности, предлагается уменьшить бюджет Национального научного фонда на $5,2 миллиарда, а также отменить некоторые гранты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Федеральные гранты для штатов будут либо отменены, либо объединены, а также запланированы крупные сокращения в Министерстве образования (которое Трамп вообще хочет ликвидировать), Национальном институте здоровья и Министерстве жилищного строительства и городского развития.

Среди полностью закрытых учреждений - Институт мира США, Агентство развития бизнеса меньшинств и Фонд финансовых учреждений для общин.

Еще не известно, как бюджет Трампа будет относиться к программам социального обеспечения, которые составляют большую часть федеральных расходов. Он пообещал не трогать выплаты, но собирается бороться с мошенничеством в системе. Некоторые республиканцы предлагают сократить Medicaid, чтобы компенсировать дальнейшие налоговые льготы, которые Трамп стремится продлить.

Также пока непонятно, какие экономические предположения заложены в бюджете, и сколько поступлений от таможенных пошлин планирует получить администрация на фоне сложных торговых переговоров.