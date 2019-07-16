Последнее обновление: 16.07.2019 15:04

В Болгарии хакеры похитили финданные граждан и разослали их в СМИ

В Болгарии хакеры похитили финансовые данные граждан и разослали их в СМИ с российской электронной почты Яндекс, сообщает "Европейская правда".

Хакеры атаковали системы Национальной службы доходов в понедельник перед передачей местным СМИ конфиденциальной информации, которая хранится на серверах Министерства финансов, заявил министр внутренних дел Младен Маринов.

"Возможно, это первый случай в Болгарии, который является успешным, и много личных данных были украдены", - заявил Маринов.

Он сказал, что кибератаки, вероятно, мотивированы шагом Болгарии с целью купить восемь новых истребителей Lockheed Martin F-16 за $1,256 миллиарда в США. Это крупнейшая военная покупка Софии после падения коммунизма.

"Можно сделать политический анализ - электронная почта происходит с российского сайта и вчера было принято решающее решение о приобретении самолетов F-16", - сказал Маринов.

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