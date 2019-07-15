Последнее обновление: 15.07.2019 14:32

В США начались аресты нелегальных мигрантов с последующей депортацией

В Соединенных Штатах начались аресты нелегальных мигрантов с их последующей депортацией.

«Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) обновила свой ранее объявленный план по задержанию тысяч нелегальных иммигрантов», - говорится в сообщении Fox News.

Операция стартовала в ночь с субботы на воскресенье по меньшей мере в 10 городах страны.

«Мы предпринимаем целенаправленные принудительные меры в отношении определенных людей, которые уже провели день в суде по миграционным делам, и которым было предписано в судебном порядке покинуть страну», - заявил глава федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля Мэттью Олбенс.

Ранее президент США Дональд Трамп объявлял о начале процесса депортации из страны нелегальных мигрантов.

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