Последнее обновление: 15.07.2019 13:58

В Испании отменили 320 поездов из-за забастовки

В Испании железнодорожный оператор Renfe был вынужден отменить 320 поездов из-за начавшейся в ночь воскресенья забастовки профсоюза.

«Забастовка, созванная профсоюзом CC.OO. оператора Renfe, которая стартовала в полночь в воскресенье и продлится до 23:00 в понедельник, 15 июля, вынудила железнодорожного оператора приостановить движение 320 пассажирских поездов из 990 запланированных», - говорится в сообщенииNewsy Today/

Сотрудники ж/д оператора требуют создания рабочих мест, сокращения трудового дня и повышения заработной платы.

Минимальный уровень услуг, затребованный Министерством общественных работ, гарантирует движение 72% поездов. Оператор также предлагает пассажирам, на чьи планы повлияла стачка, бесплатно поменять или вернуть билеты.

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