Гомельтранснефть Дружба досрочно очистила нефтепровод от грязной нефти

Белорусский оператор Гомельтранснефть Дружба сообщил в пятницу о досрочной очистке нефтепровода от грязной российской нефти, поступление которой привело к приостановке транзита более чем на месяц.

“11 июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции Унеча в Российской Федерации”, - говорится в сообщении компании.