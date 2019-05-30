Беларусь вернула России по "Дружбе" 197 тысяч тонн "грязной" нефти

Беларусь откачала по трубопроводу "Дружба" в направлении российской диспетчерской станции "Унеча", расположенной в Брянской области, 197 тысяч тонн накопленной загрязненной хлоридами нефти, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"На 00.00 30 мая из Беларуси (маршрут Мозырь-Унеча) в рамках подготовки прокачки на Польшу откачено 197 тысяч тонн некондиционной нефти", - сообщил Демин.

Беларусьс 24 мая начала транспортировку по трубопроводу "Дружба" в направлении станции "Унеча" накопленной загрязненной хлоридами нефти. Завершить работы планируется 10 июня. Вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в интервью газете "Коммерсант" сообщил, что общий объем вытеснения нефти с территории Беларуси в Россию составляет суммарно 1,328 миллиона тонн.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу, словацкая Transpetrol возобновила прокачку - 22 мая, Венгрия - 29 мая.

Демин также сообщил, что во всех портах погода рабочая. Отгрузка нефти идет по графику. Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по плану.