Беларусь вернула России по "Дружбе" 163 тысячи тонн "грязной" нефти

Беларусь откачала по трубопроводу "Дружба" в направлении российской диспетчерской станции "Унеча", расположенной в Брянской области, 163 тысячи тонн накопленной загрязненной хлоридами нефти, говорится в сообщении "Транснефти".

"Реверсом из Беларуси на Унечу откачено на 0.00 (мск) 163 тысячи тонн", - отмечает компания.

Беларусь с 24 мая начала транспортировку по трубопроводу "Дружба" в направлении станции "Унеча" накопленной загрязненной хлоридами нефти.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщал журналистам, что Россия реверсом по трубопроводу "Дружба" примет из Беларуси около одного миллиона тонн загрязненной нефти.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Беларусь и далее по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием нефти 24 и 25 апреля соответственно. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. Украинская "Укртранснафта" сообщила, что 11 мая восстановила транзит нефти в Европу.

На территории Беларуси трубопроводная система в районе Мозыря раздваивается на две ветки: одна идет в Польшу и далее в Германию, вторая - на Украину и далее в Словакию, Венгрию и Чехию.