Бабич: покупка нефти Минском у других стран не будет проблемой для России

Посол РФ в Беларуси Михаил Бабич заявил, что покупка нефти Минском не у российских поставщиков, которую не исключают белорусские власти в условиях реализации налогового маневра, не станет проблемой для российских нефтяников.

Александр Лукашенко ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности с РФ по компенсации от налогового маневра в ТЭК России Минск будет вынужден переходить на нефть из других стран. Он задался вопросом, нужно ли России, чтобы на традиционный рынок сбыта российской нефти привезли "чужую нефть".

"Что касается угрозы для российской нефтяной отрасли – ее, конечно же, нет. Россия ежегодно экспортирует более 260 миллионов тонн нефти, где 18 миллионов тонн (приходящиеся - ред.) на Беларусь составляет менее 7%. Надеюсь, что все понимают, что это никакая не проблема", - сказал Бабич в интервью РИА Новости.

По его словам, РФ выступает "за то, чтобы наши друзья находили для себя наиболее оптимальные экономические решения".

"Чем больше Беларусь закупит более дешевой, чем в России, нефти, тем более конкурентоспособной будет ее экономика. Тем более что и российский бюджет от этого только выигрывает", - подчеркнул посол.

Одним из спорных вопросов для Минска и Москва является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Беларуси возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).

Ранее зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов сообщал, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы — "Нафтан" и Мозырский НПЗ - в 2018 году переработали около 18 миллионов тонн нефти. На 2019 год с Россией согласован баланс, который предусматривает возможность поставки до 24 миллионов тонн российской нефти. Из этого объема 18 миллионов тонн предполагается для переработки в Беларуси.