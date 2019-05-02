Последнее обновление: 02.05.2019 16:21

В Беларусь поступила "чистая" российская нефть

Сегодня по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь поступила качественная российская нефть, сообщил госконцерн "Белнефтехим".

"Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча", - отмечается на сайте ведомства.

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

Проблема с качеством сырья, поступающего из России в Беларусь по "Дружбе", возникла в середине апреля.

"Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки. Позже в компании предположили, что продукция могла быть загрязнена умышленно.

Пострадавшие стороны намерены добиваться компенсации ущерба. Частично или полностью транзит приостановили Беларусь, Польша, Германия, Словакия, Украина и Чехия.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование