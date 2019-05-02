В Беларусь поступила "чистая" российская нефть

Сегодня по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь поступила качественная российская нефть, сообщил госконцерн "Белнефтехим".

"Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода "Дружба" в резервуары ЛПДС "Унеча", - отмечается на сайте ведомства.

После проведения стандартных технологических операций и отбора проб в присутствии представителей ОАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС "Мозырь".

Проблема с качеством сырья, поступающего из России в Беларусь по "Дружбе", возникла в середине апреля.

"Транснефть" признала повышенное содержание в нефти хлоридов и заявила, что решит проблему в кратчайшие сроки. Позже в компании предположили, что продукция могла быть загрязнена умышленно.

Пострадавшие стороны намерены добиваться компенсации ущерба. Частично или полностью транзит приостановили Беларусь, Польша, Германия, Словакия, Украина и Чехия.