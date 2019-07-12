Последнее обновление: 12.07.2019 10:20

Болгария покупает восемь истребителей F-16

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов подписал договор о приобретении 8-ми американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70. Об этом информировали в Министерстве обороны Болгарии.

«На основании решения Совета министров Болгарии министр обороны Красимир Каракачанов подписал международный договор о приобретении, боевом оснащении и дальнейшем техническом обслуживании американских многофункциональных истребителей F-16 Block 70», - говорится в сообщении.

Накануне правительство Болгарии утвердило договор о приобретении истребителей.

Доставка истребителей будет осуществлена после ратификации договора Народным собранием Болгарии и Конгрессом США.

Как сообщили в правительстве Болгарии, общая стоимость истребителей составит чуть более 1,2 миллиарда евро.

Американские истребители заменят находящиеся сегодня на вооружение в Болгарии устаревшие российские Миг-29.

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