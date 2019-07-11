Запуск ракеты Vega с разведывательным спутником ОАЭ завершился аварией

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ Falcon Eye 1 завершился неудачей, сообщила исполнительный президент по миссиям, операциям и закупкам французской компании Arianespace Люс Фабрегетт. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Запуск был произведен с космодрома Куру во Французской Гвиане. Сначала компания сообщила об отклонении ракеты от запланированной траектории полета, а позднее объявила, что примерно через две минуты после старта «произошла серьезная авария», которая привела к потере миссии.

Изначально запуск был запланирован на 5 июля, его перенесли на 7 июля из-за погодных условий. Позднее запуск вновь отложили.

По контракту с ОАЭ в 2019 году должно быть запущено два спутника — Falcon Eye 1 и Falcon Eye 2. Их разработкой занимались компании Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Falcon Eye 1 должен был одновременно обслуживать нужды Вооруженных сил ОАЭ, а также предоставлять изображения в коммерческих целях.

Легкая ракета-носитель Vega разрабатывается Европейским космическим агентством совместно с Итальянским космическим агентством с 1998 года. Ее первый запуск состоялся в феврале 2012 года с космодрома Куру.