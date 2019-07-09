Берлин все еще надеется на европейскую солидарность по распределению беженцев

Немецкая гуманитарная организация Sea-Eye приняла на борт спасательного судна AlanKurdi очередную партию беженцев, спасенных в Средиземном море, а Берлин в то же время надеется, что людей согласятся принять страны ЕС.

«Я хочу подчеркнуть: нам нужно надежное европейское решение, поскольку то, что происходит в Средиземном море, касается бедственного положения людей, а не только трех-четырех государств-членов Европы... Остается политически необходимым работать над общеевропейским решением, поскольку, конечно, эти ситуативные распределения не могут быть постоянным решением», - заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Спасатели накануне доставили на Мальту 65 нелегальных мигрантов, во вторник - еще 44. Среди спасенных у побережья Ливии в этот раз, по данным организации, граждане Сирии, Ливии, Пакистана, Бангладеш и Гвинеи, включая трех детей в возрасте от 15 месяцев до 4 лет. ФРГ вновь заявила, что примет наибольшую часть спасенных, 40 из 65; в отношении 44 новых решения пока не обнародованы.

Зайберт подчеркнул, что на сегодняшний день есть только три-шесть страны из 28, которые соглашаются получать квоту мигрантов из пострадавших кораблей. Это неправильно, считают в Берлине, но настаивают, что не оказывают давление на другие государства, требуя присоединиться, а пытаются действовать путем "убеждения".

Статс-секретар МИД Германии Михаэль Рот со своей стороны отметил в программе Morgenmagazin, что он уже «оставил надежду, что Европейский Союз сможет договориться о соответствующем механизме распределения».

Однако с призывом к странам ЕС договориться о распределении спасенных на море беженцев обратилась Еврокомиссия. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданстве Димитрис Аврамопулос в интервью немецкой Welt заявил, что «вызовы миграции не могут быть проблемой только Италии и Мальты, только потому, что они находятся в Средиземном море». Страны ЕС, по его словам, должны найти временные решения по поводу того, как обходиться с людьми, которые сходят с бортов спасательных судов. О проблеме речь будет идти на первой же конференции глав МВД стран Евросоюза на следующей неделе.