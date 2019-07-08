Мальта запретила судну Alan Kurdi" с беженцами на борту заходить в ее порты

Власти Мальты запретили немецкому спасательному судну Alan Kurdi заходить в порты страны.

На борту судна находятся 65 беженцев, спасенных экипажем 5 июля в нейтральных водах у берегов Ливии в Средиземном море. "Им не было дано разрешение входить в территориальные воды Мальты", - заявил в воскресенье, 7 июля, представитель пресс-службы мальтийских вооруженных сил информагентству dpa.

Однако члены неправительственной организации Sea-Eye, которой принадлежит судно Alan Kurdi, не теряют надежду на скорое разрешение конфликта. "Мы уверены, что Мальта предоставит нам доступ к безопасному порту, как только Германия и другие члены ЕС предложат взять беженцев. Мы рассчитываем, что Мальту не оставят в этой ситуации без поддержки", - заявила спикер организации Sea-Eye Карлотта Вайбль агентству dpa.

По ее словам, те, кто хотят, чтобы "смертельная ловушка" в Средиземном море перестала существовать, не должны допускать, чтобы суда спасателей неделями простаивали на якоре перед границами островов.

Как сообщает представитель организации Sea-Watch, ни у кого из пассажиров пока нет потребности в экстренной медицинской помощи, однако люди истощены.

Судно Alan Kurdi было названо в честь трехлетнего сирийского мальчика, чье тело волны прибили к турецкому берегу в конце лета 2015 года. Изначально экипаж планировал высадить спасенных беженцев в Италии, на острове Лампедуза. Однако, прождав несколько часов в одной миле от границы итальянских территориальных вод, судно так и не получило ответа за свой запрос о входе в порт.

"Мы не можем ждать до тех пор, пока ситуация на борту станет критической", - сказал капитан судна Горден Ислер агентству dpa по телефону, комментируя свое решение сменить курс и направиться к берегам Мальты.

По данным министерства обороны островного государства, судно "Alan Kurdi" пока не требовало предоставить ему экстренную помощь. Ранее экипаж судна отверг предложение береговой охраны Ливии причалить в порту города Эз-Завия, посчитав, что его нельзя считать "безопасной гаванью".