Цена на нефть WTI снизилась более чем на 1% на фоне страхов о замедлении экономики

Цены на нефть снизились в пятницу, а фьючерсы на WTI потеряли более 1% на фоне опасений по поводу перспектив глобального экономического роста, перевесивших обострение напряженности на Ближнем Востоке, которое может привести к сбоям на маршрутах поставок и толкнуть цены вверх.

Фьючерсы на американскую легкую нефть WTI снизились на 1,15% до $56,68 за баррель к 9:29.

Фьючерсы на Brent сбавили 0,13% до $63,22.

Согласно аналитикам, нефть находится под давлением из-за опасений по поводу будущего спроса на фоне торговых споров, угрожающих глобальному экономическому росту. Однако потери были ограничены в связи с сокращением добычи ОПЕК и партнерами, включая Россию.

“Глобальный рост остается основным фактором, сдерживающим цены на нефть”, - сказал старший аналитик рынка OANDA Альфонсо Эспарса.

“Сделка ОПЕК+ не позволит ценам падать слишком сильно, но должен быть положен конец торговому протекционизму, чтобы обеспечить восстановление спроса на энергоносители”.