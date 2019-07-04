Цены на нефть падают из-за опасений об ухудшении спроса в США

Цены на нефть снижаются в четверг более чем на 0,5% после выхода данных о запасах в США и из-за опасений о замедлении мировой экономики.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,81% до $63,30 за баррель к 8:56, а WTI снизилась на 0,89% до $56,83 за баррель.

Американские запасы сырой нефти упали на 1,09 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщило в среду Управление энергетической информации(EIA). Аналитики ожидали, что запасы нефти снизятся на 2,96 миллиона баррелей.

Снижение оказалось не таким крупным, как ожидали аналитики, из-за того, что американские НПЗ на прошлой неделе использовали меньше сырья и сократили объем переработки на 2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, несмотря на то, что сейчас пиковый для спроса на бензин летний период.