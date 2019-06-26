Цены на нефть растут из-за снижения запасов сырья в США

Цены на нефть растут в среду более чем на 1% и достигли самой высокой отметки почти за месяц, поскольку запасы нефти в США упали сильнее ожиданий аналитиков. Кроме того, поддержку котировкам оказывают опасения по поводу возможного конфликта между США и Ираном.

Фьючерсы на Brent к 08:23 выросли на 1,58% до $66,08 за баррель, фьючерсы на американскую легкую нефть WTI - на 2,01% до $58,99 за баррель. Цены на оба сорта обновили в среду максимумы с конца мая.

По мнению аналитиков, росту цен в первую очередь поспособствовали данные Американского института нефти (API), показавшие снижение запасов нефти.

По данным API, запасы нефти сократились на 7,5 миллиона баррелей до 474,5 миллиона за неделю, завершившуюся 21 июня, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 2,5 миллиона баррелей. Запасы на распределительном центре в Кушинге, штат Оклахома, снизились на 1,3 миллиона баррелей.

В фокусе внимания рынка продолжает оставаться ситуация на Ближнем Востоке и риски того, что между США и Ираном может начаться военный конфликт.

Президент США Дональд Трамп во вторник сделал новый словесный выпад в адрес Ирана, пригрозив стране уничтожением, если Тегеран нападет на “что-либо американское”.

Конфликт между странами обострился после того, как Иран на прошлой неделе сбил американский беспилотник в Персидском заливе. Ранее же Вашингтон обвинил Тегеран в нападениях на нефтяные танкеры вблизи залива, усиливших страхи инвесторов о будущем поставок сырья через одну из главных нефтяных артерий в мире - Ормузский пролив.

В попытке успокоить рынок глава Saudi Aramco сказал во вторник, что компания сможет удовлетворить потребности своих клиентов благодаря опыту и наличию дополнительных резервных мощностей.