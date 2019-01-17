Нефть подешевела из-за рекордной добычи в США

Цены на нефть снизились в четверг на фоне приближения добычи в США к новому рекорду на уровне 12 миллионов баррелей в сутки и опасений об ослаблении спроса.

К 9.22 нефть Brent подешевела на 0,64 процента до $60,93, а сорт WTI - на 0,73 процента до $51,93.

Добыча нефти в США достигла рекордной отметки в 11,9 миллиона баррелей в сутки за неделю, завершившуюся 11 января, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду, по сравнению с 11,7 миллиона баррелей в сутки неделей ранее.

С января 2018 года добыча в США подскочила на 2,4 миллиона баррелей в сутки, спровоцировав тревоги о перенасыщении рынка.

Увеличение объемов производства в США совпало по времени с возникновением опасений об ослаблении роста спроса из-за замедления мировой экономики, которое, по мнению некоторых аналитиков, превратится в рецессию.

Более сильному снижению цен на нефть препятствует сокращение добычи ОПЕК и рядом не входящих в картель государств, включая Россию.