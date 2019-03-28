Нефть дешевеет вторую сессию кряду из-за роста запасов в США

Цены на нефть снизились в четверг, дешевея вторую сессию кряду после того, как данные указали на неожиданный рост запасов в США.

Фьючерсы на нефть Brent сбавили 0,2 процента до $67,67 за баррель к 9.28 после снижения на 0,2 процента в среду.

Фьючерсы на WTI потеряли 0,4 процента до $59,19 за баррель. Накануне WTI подешевела на 0,9 процента.

Давление на цены оказал рост запасов в США, однако аналитики сказали, что усилия ОПЕК+, направленные на сокращение добычи, продолжают поддерживать рынки.

Запасы нефти в США выросли на 2,80 миллиона баррелей на прошлой неделе, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду, в то время как аналитики ожидали снижения на 1,2 миллиона баррелей.

По данным EIA, запасы бензина снизились на 2,88 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов - на 2,08 миллиона баррелей.

Экспорт нефти сократился на 506.000 баррелей в сутки, сообщило EIA.