Букмекеры назвали главного претендента на пост главы МВФ

Главу Банка Англии Марка Карни считают главным претендентом на замещение Кристин Лагард на посту директора-распорядителя МВФ. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на букмекерский сайт Betway.

"Хоть он и родился в Канаде, Карни соответствует требованиям - у него ирландский паспорт, и британское гражданство, а его ожидаемый уход из Банка Англии в январе представляется своевременным", - считает Алан Алджер из Betway.

Как отмечается, Betway принимает ставки 7 к 2 на то, что Карни возглавит МВФ.

Вторым фаворитом считается экс-глава Резервного банка Индии Рагхурам Раджан. Букмекеры ставят на его победу в соотношении 9:2.

Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн и экс-председатель ФРС Джанет Йеллен в числе аутсайдеров - на них ставят в соотношении 25:1.

Лагард была выдвинута на должность президента Европейского центробанка и может занять это кресло после того, как 31 октября его освободит Марио Драги.