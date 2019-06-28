Бундесрат одобрил новый пакет миграционных законов

Немецкий бундесрат в пятницу, 28 июня, одобрил новый пакет миграционных законов, предложенный правящей коалицией.

Законы касаются таких тем, как предоставление убежища, депортация и миграция. Одной из целей пакета законов является обеспечение большего количества депортаций, и в то же время сделать возможным более массовый въезд в ФРГ трудоспособных лиц.

Таким образом представительство федеральных земель Германии отказалось созывать специальный комитет посредников, в который вошли бы представители бундесрата и бундестага, чего требовали некоторые организации по делам беженцев, партия "Левые" и министры юстиции федеральных земель Берлина, Гамбурга и Тюрингии.

Особую критику вызвало ужесточение правил депортации. Мигрантов, которым предписано покинуть страну, могут в дальнейшем заключать в тюрьму. Содержать их будут отдельно от обычных заключенных. Заключение под стражу по новому законодательству также будет облегчено. Помимо этого, принятые законы содержат новые правила для иммиграции квалифицированной рабочей силы и требование о трехлетнем ограничении в выборе места проживания для соискателей убежища и беженцев, имеющих право на защиту. Условия для просителей убежища также будут пересмотрены.

Те, кто качестве специалистов из-за рубежа смогут трудоустроиться в Германии, в будущем получат возможность работать везде, где позволит их квалификация. Кроме того, будет отменена практика проверки приоритета: когда на вакантное место приоритетное право имеют граждане ФРГ, затем граждане Евросоюза, затем других стран.

Иностранные специалисты со специальным образованием смогут приезжать в Германию на шесть месяцев для поиска работы. Условием будет являться достаточное знание немецкого языка количество средств для обеспечения жизни.

Кроме того, бундесрат одобрил закон, согласно которому граждане Германии, участвовавшие в боевых действиях на стороне террористических группировок, могут быть лишены немецкого паспорта. Аналогичные меры коснутся многоженцев и лиц, выдающих себя за других людей. Это позволит лишать немецкого паспорта боевиков с двумя гражданствами, при условии их активных действий за границей. Тем, кто живет в браке с двумя или более партнерами, также будет отказано в натурализации.