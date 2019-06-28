Во Франции из-за аномальной жары закрыли четыре тысячи школ

Четыре тысячи школ во Франции закрыты из-за аномально жаркой погоды, сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

"Мы предоставили возможность директорам школ и мэрам принимать меры по закрытию школ. Я думаю, сегодня четыре тысячи школ закрыты или предусматривают адаптированный прием для семей", - сказал Филипп после министерского совещания в связи с установившейся во Франции жарой.

Французский премьер отметил интенсивность и преждевременный характер летнего зноя в этом году. "Впервые так рано, в начале лета температуры поднимаются так высоко", - добавил он. Филипп напомнил, что в четырех департаментах Франции установлен красный (самый высокий) уровень метеопасности из-за жары.

Он призвал граждан быть бдительными к своему здоровью и здоровью своих близких, соблюдать рекомендации для того, чтобы легче переносить жару, относиться внимательно к соседям.

В четверг в четырех департаментах Франции был установлен красный уровень метеопасности, в 76 департаментах - оранжевый (предпоследний). Температура в некоторых регионах Франции превышает 40 градусов.