Последнее обновление: 28.06.2019 15:43

Акция протеста против саммита G20 проходит в Осаке

Акция протеста против открывшегося в пятницу саммита лидеров стран "двадцатки" проходит в японской Осаке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Как сообщили организаторы акции, выразить свое недовольство собрались около 250 человек. К ним также присоединилась группа людей из Гонконга, которые выступают за защиту прав человека в их административном районе.

Собравшиеся в парке Тэмпозан, что находится по другую сторону реки от выставочного павильона INTEX, где и проходит встреча лидеров крупнейших экономик мира, под бой барабана выкрикивают лозунги "Абэ, уходи!", "Трамп, возвращайся домой!", "Мы против войны!" и другие.

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