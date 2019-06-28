Последнее обновление: 28.06.2019 15:43

Бундестаг принял закон о лишении джихадистов немецкого гражданства

Закон, ужесточающий правила получения немецкого гражданства, принят бундестагом в четверг, 27 июня. Отныне те граждане Германии, кто участвовал в боевых действиях на стороне террористических группировок, могут быть лишены немецкого паспорта.

Эта норма будет действовать лишь при условии, что у выявленных джихадистов имеется второе гражданство. Германия в принципе не лишает паспорта в том случае, когда человек рискует стать лицом без гражданства, напоминает dpa.

Кроме того, с пяти до десяти лет увеличится срок возможного лишения гражданства иммигрантов, которые предоставили ложные сведения при получении немецкого паспорта. По действовавшим ранее правилам власти ФРГ на протяжении пяти лет после предоставления имели право вновь отнимать гражданство у лиц, солгавших о себе при получении паспорта.

Принятый закон имеет во многом символическое значение и не затронет тех, против кого был задуман, заявила представительница Левой партии Мартина Реннер в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung. Те преступления, которые могли быть совершены джихадистами, относятся в основном к прошедшему времени, а закон не имеет обратного действия, подчеркнула Реннер.

Представители всех оппозиционных фракций в бундестаге выступили против законопроекта. При этом депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" критикуют принятый закон за то, что он слишком мягкий, в то время как "зеленые", либералы и представители левых считают принятые меры чрезмерно строгими.

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