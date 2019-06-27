Голландская железная дорога определила сумму компенсаций семьям жертв Холокоста

Спустя почти 75 лет после окончания Второй мировой войны государственная железная дорога Нидерландов приняла решение выплатить компенсации пережившим Холокост и их родственникам за перевозку евреев и цыган в основанный немцами концлагерь Вестерборк.

Железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen (NS) сообщила в среду, 26 июня, что оценивает число лиц, имеющих право на компенсации, примерно в 500 человек, выживших в годы национал-социалистической диктатуры, и порядка 5 тысяч родственников жертв.

Контекст

Пережившим Холокост NS готова с августа 2019 года выплачивать по 15 тысяч евро, прямым потомкам, вдовам и вдовцам - от 5 000 до 7 500 евро. По словам главы компании Рогера ван Бокстела, общая сумма выплат может составить десятки миллионов евро.

По требованию немецких оккупационных властей, в годы Второй мировой войны в Нидерландах были депортированы около 110 тысяч евреев и цыган, из которых выжили лишь несколько тысяч.

За выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов крупную сумму, сейчас ее оценивают примерно в 2,5 млн евро. В 2005 году NS официально извинилась за роль, которую она сыграла в депортации евреев.