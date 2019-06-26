Более половины китайских потребителей избегают американских товаров из-за торговой войны - исследование

Более половины китайских потребителей избегают покупки каких-либо товаров, произведенных в США, в знак поддержки своей страны в условиях обостряющейся торговой войны, что представляет “значительный” риск для американских компаний, показало исследование, проведенное базирующейся в Лондоне консалтинговой фирмой Brunswick.

В опросе участвовали 1.000 китайских потребителей, из них 56% заявили, что избегают американских товаров, а 68% - что их мнение об американских компаниях стало более отрицательным.

“Это создает значительный риск с точки зрения прибыли для американских компаний, поскольку трое из четырех китайских потребителей говорят, что часто покупают продукцию американских компаний”, - сообщила Brunswick в среду.

Brunswick также опросила 1.000 американских потребителей, чтобы узнать их мнение о Китае. Согласно результатам опроса, мнение американцев о китайских компаниях ухудшается, а 60% респондентов заметили рост цен на предметы домашнего обихода после повышения тарифов.