В Армении суд арестовал экс-президента Роберта Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об изменении меры пресечения экс-президенту Роберту Кочаряну и вновь арестовал его.

Защита может обжаловать это решение в 15-дневный срок. Как заявил судья, сумма залога, внесенная за освобождение бывшего лидер страны, будет возвращена.

Экс-президент и его защитники бойкотировали сегодняшнее заседание, на котором рассматривалось сразу два вопроса — жалоба прокуратуры на изменение меры пресечения Кочаряну и жалоба на приостановление производства по делу.

Двадцать шестого июля 2018 года специальная следственная служба предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день его арестовали.

В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу бывшего президента Армении, оно было направлено в Конституционный суд.

Экс-президенту также вменяется получение взятки в особо крупных размерах.

Обвинение также предъявлено экс-министру обороны Микаелу Арутюняну и бывшему генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в армянской армии.

В 2008 году армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который проиграл выборы Сержу Саргсяну, провела в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, погибли десять человек, около 200 получили ранения.