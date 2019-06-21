Последнее обновление: 21.06.2019 14:22

Саммит ЕС подтвердил отсутствие возможности пересмотра договора о Brexit

Саммит в формате 27 остающихся в Евросоюзе государств в пятницу подтвердил, что проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции.

Он сообщил, что лидеры кратко обсудили Brexit и согласовали единый подход 27 стран ЕС.

"Мы хотим избежать беспорядочного Brexit и хотим создать будущие отношения с Великобританией, которые были бы настолько близкими, насколько это возможно", - сказал Туск.

Евросоюз готов к переговорам с властями Соединенного Королевства относительно политической декларации о структуре будущих отношений, однако сам проект договора об условиях "развода", как Евросоюз многократно заявлял и ранее, "не открыт для пересмотра", сказал Туск.

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