Последнее обновление: 22.07.2019 14:46

ЕС будет помогать странам, которые пострадают от Brexit "без сделки"

В случае Brexit без соглашения ЕС поможет наиболее пострадавшим от этого странам союза, заявила официальный представитель Еврокомиссии Наташа Берто.

"Как мы уже сообщали и раньше, если не будет соглашения, ясно, что Европейский союз поддержит государства-члены, которые пострадают больше всего в такого рода ситуации", - сказала пресс-секретарь, отвечая на вопрос на брифинге в понедельник в Брюсселе.

По ее словам, Евросоюз анализирует свои фонды и программы, которые могут быть привлечены при таком развитии событий, "особенно если Соединенное Королевство не заплатит свою часть в бюджет".

При этом она отметила, что ЕС не сможет прийти на помощь для поддержки экономического сектора при серьезных последствиях от выхода Великобритании из союза без соглашения.

Берто напомнила, что Еврокомиссия опубликовала документ о своей подготовке к Brexit с изложением возможных действий.

В ответ на вопрос о перспективе обсуждений Brexit с будущим правительством Великобритании она напомнила позицию Брюсселя о готовности работать с любым новым руководством этой страны.

"В настоящее время мы не получили никаких запросов на такие совещания. Конечно, мы будем к ним готовы. Но нужно, чтобы такая просьба сначала была адресована", - пояснила представитель Еврокомиссии.

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