Польша, Дания и Италия станут следующими на выход из ЕС

Британский депутат Европарламента Нейджил Фарадж объявил в среду, 29 января, накануне утверждение Европарламентом договора о выходе Великобритании из ЕС, свою новую цель - "чтобы Европа ушла из Евросоюза".

Найджел Фарадж, который агитировал за выход Великобритании из ЕС с 1992 года, обещает продолжить работу по уничтожению Евросоюза: "Я полностью против него в его нынешнем виде, я хочу, чтобы он был разрушен". Он убежден, что Дания, Польша и Италия могут стать следующими странами, которые покинут ЕС, передает DW.

Перед голосованием в Европарламенте по договору о выходе в среду утром в Брюсселе посол Великобритании в ЕС Тим Барроу вручил документ о ратификации договора о выходе страны из Евросоюза. Голосование в Европарламенте сократит число евродепутатов на 73 британских мандата до 678. Великобритания покинет Евросоюз в полночь 1 февраля.

Договор о выходе регулирует, среди прочего, права граждан объединенной Европы и Великобритании, а также финансовые обязательства Лондона. Документ предусматривает 11-месячный переходный период, в течение которого Великобритания останется участником внутреннего европейского рынка и Таможенного союза ЕС.

За это время Лондон и Брюссель должны заключить новое торговое соглашение.