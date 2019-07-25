ЕК подтвердила, что не станет возобновлять переговоры по договору о Brexit

ЕК подтвердила неизменность позиции по достигнутому с Великобританией договору о Brexit, заявив, что у ЕС нет намерений возобновлять переговоры по сделке, заявила в четверг журналистам представитель ЕК Мина Андреева.

Свою первую речь новый британский премьер Борис Джонсон посвятил теме Brexit. Он пообещал гражданам добиться нового соглашения с ЕС. Установленный Евросоюзом дедлайн выхода Великобритании из ЕС – 31 октября, и Джонсон пообещал обеспечить Brexit к этой дате "без всяких "если" и "но". Премьер не исключил сценария выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

"Мы следили за выступлением премьера Джонсона, но я не стану комментировать каждый пункт его выступления. Мы, конечно, с удовольствием подтвердим позицию ЕС, которая не изменилась", - заявила представитель ЕК на брифинге.

В ЕК отметили, что с Великобританией уже был достигнут договор о выходе, и "это была наилучшая сделка". "Мы не станем возобновлять переговоры по соглашению", - сказала Андреева.

"Что касается вопроса о поддерживающем механизме (backstop, во избежание появления "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией – ред.), то наша позиция тоже не претерпела изменений. Мы надеемся, что Лондон будет придерживаться своих обязательств", - добавила она.

Соглашение с ЕС в его нынешнем виде, отвергнутое британским парламентом, предусматривает "защитный механизм" по сохранению особого статуса Северной Ирландии. Условия этого "защитного механизма" не устраивают депутатов, поскольку, по сути, предполагают появление таможенного контроля внутри страны.