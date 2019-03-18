Последнее обновление: 18.03.2019 16:23

Совет стран ЕС готовит возможность отсрочки Brexit

Совет стран Евросоюза готовит почву для возможности переноса даты отделения Великобритании от ЕС, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

Изначально было запланировано, что страна покинет союз 29 марта 2019 года. Однако в Британии возникли проблемы с ратификацией выработанного в течение полутора лет переговоров проекта соглашения об условиях "развода". Выходить из ЕС без такого договора страна также не хочет. Существует возможность перенести дату Brexit на более поздний срок, для этого Великобритания должна запросить, а лидеры 27 стран, остающихся в союзе, единогласно разрешить такой вариант.

В конце текущей неделе в Брюсселе пройдёт саммит глав государств ЕС, а во вторник - совет по общим делам 27 стран союза. Этот совет должен будет, в частности, подготовить ту часть саммита лидеров 21 марта, которая будет посвящена Brexit.

Говоря о том, есть ли вопрос о возможности отложить Brexit в этой подготовке, источник сказал: "Да". Однако какие могут быть варианты отсрочки, источник не уточнил.

"Завтра детали обсуждаться не будет. Это (дело) лидеров", - отметил собеседник агентства.

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