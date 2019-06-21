Европейский совет не пришел к согласию по назначению руководителей европейских институтов

Европейский совет не смог найти компромиссное решение о назначении руководителей европейских институтов и договорился продолжить консультации до 30 июня, когда должна состояться следующая встреча на высшем уровне. Об этом в ночь на 21 июня заявил президент Европейского совета Дональд Туск.

«Ночью мы достигли таких результатов. Европейский совет имел полное обсуждение назначений с учетом проведенных мной консультаций и заявлений, сделанных в Европейском парламенте. Ни один из кандидатов не получил большинство. Европейский совет согласился, что должно быть пакетное решение, которое отражает разнообразие ЕС. Мы снова встретимся 30 июня. До тех пор мы продолжим консультации, включая Европейский парламент», - заявил Туск.

Он проинформировал и о других результатах Европейского совета. В частности, кроме назначений, Европейский совет рассмотрел такие вопросы, как европейский бюджет, принятие Стратегической повестки дня ЕС и подтверждение о продлении экономических санкций против России на следующие шесть месяцев вследствие невыполнения Минских соглашений.

«Мы также обсудили, как достичь «климатически-нейтрального ЕС, в соответствии с Парижским соглашением. Большинство из стран-членов взяли обязательства придерживаться климатической нейтральности до 2050 года, но сегодня не удалось достичь единства. В то же время есть все основания считать, что мы достигли изменений, поскольку ни одна из стран не отказалась от возможности положительного решения в последующие месяцы», - отметил Туск.

Он добавил, что Европейский совет готов дать «адекватный ответ» в полной солидарности с Кипром.

«Еврокомиссия и Служба внешних действий ЕС получили поручение представить варианты возможных действий», - сказал президент Европейского совета.