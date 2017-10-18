Туск представил повестку саммитов Евросоюза на полтора года вперед

Председатель Евросовета Дональд Туск представил лидерам стран ЕС повестку саммитов Евросоюза на полтора года вперед, документ распространен пресс-службой Евросовета во вторник вечером.

По итогам неформального саммита ЕС, состоявшегося в конце сентября в Таллине, Туск сообщил, что по поручению лидеров стран Евросоюза начал готовить рабочую программу для саммита ЕС на 2017-2018 годы, нацеленную на прогресс, в частности, в вопросах безопасности, миграции и экономики.

Во вторник вечером эта повестка была официально представлена. Она охватывает формальные и неформальные саммиты ЕС с октября 2017 по июнь 2019 года и включает вопросы, решения по которым предстоит принять лидерам стран ЕС. При этом, как отмечается в документе, "повестка не включает вопросы, которые возникают регулярно, например международные отношения, за исключением тех, о которых известно уже сейчас".

"Повестка лидеров – это живой документ, который будет дополняться и изменяться при необходимости", - говорится в пояснительном тексте ко графику.

На декабрьский саммит в Брюсселе Туск наметил запуск постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области обороны, дискуссию по миграции с точки зрения внешней и внутренней политики и согласование сроков принятия решений по вопросам будущего экономического и монетарного союза (EMU) и банковского союза.

На неформальном саммите 23 февраля 2018 года планируется обсудить, в частности, состав Европарламента после выхода Великобритании из состава ЕС, в том числе возможность избирать кандидатов по панъевропейским спискам (сейчас в каждой из стран ЕС выборы в Европарламент проводятся отдельно).

В марте 2018 года лидеры коснутся судьбы внутреннего рынка ЕС, обсудят инструменты защиты рынка, соглашения о свободной торговле и состояние инвестиций. Планируется также наметить ориентиры для работы в области климата и энергетики. Кроме того, в повестку включены вопросы цифровой экономики, такие как регулирование электронной торговли, защита авторских прав и налогообложение.

На июньском саммите 2018 года лидерам предстоит принять решение о составе Европарламента, наметить ориентиры в предстоящей работе по укреплению европейской обороны и принять решение по экономическому и монетарному союзу.

На октябрьском саммите в 2018 году ожидается дискуссия по внутренней безопасности в ЕС, миграции и будущей торговой политике Евросоюза. В декабре в повестке значатся многолетний финансовый план ЕС (MFF) и вопросы единого внутреннего рынка. Экономические вопросы и торговля включены также в повестку мартовского саммита 2019 года, в ней присутствует и дальнейшая судьба EMU.

Наконец, в июне 2019 года на саммите будет обсуждаться многолетний финансовый план, стратегическая повестка на 2019 – 2024 годы и назначения руководства ЕС.