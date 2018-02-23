Многие лидеры Европы не согласны с порядком выдвижения кандидатов в главы ЕС

Ряд глав государств и правительств стран-членов Евросоюза не поддерживают сохранение практики автоматического выдвижения кандидатуры на пост председателя Еврокомиссии от политической партии, набравшей наибольшее число голосов на выборах в Европарламент, считая, что такой подход ущемляет права других политических партий ЕС, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

В контексте предстоящих в мае 2019 года очередных выборов в Европарламент 27 лидеров стран ЕС, за исключением Великобритании, в пятницу на неформальном саммите в Брюсселе обсудят варианты назначения будущего председателя Еврокомиссии.

"Ряд лидеров считает, что сохранение действующей практики ущемляет права других политических партий Европы", - сказал собеседник агентства.

Против изменения подхода к выдвижению кандидатуры на пост главы исполнительной коллегии ЕС выступает ее нынешний руководитель Жан-Клод Юнкер, поддержанный большинством депутатов Европарламента.

Между тем, как сообщал ранее дипломатический источник в Брюсселе, лидеры Франции, Нидерландов, Польши, Португалии, Венгрии, Чехии, Словакии и Литвы высказывались за отказ от сохранения нынешней практики выдвижения кандидатуры в председатели Еврокомиссии.

Данный подход был впервые применен по итогам выборов в ассамблею 2014 года, когда ведущая политическая сила ЕС — Европейская народная партия — получила самое большое количество депутатских портфелей. В результате на пост главы коллегии еврокомиссаров ею был выдвинут премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. При этом такой вариант в законодательстве ЕС никак не отражен.