Шольц высказался против единогласия в ЕС

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц высказался за отказ от принципа единогласия во внешнеполитических решениях Евросоюза.

Шольц аргументирует, что война России против Украины еще более остро поставила вопрос о единстве внутри ЕС и что страны блока, если захотят, могут прибегать к "эгоистической блокаде" совместных решений.

"Мы просто не можем позволить себе и дальше сохранять национальные вето, например, во внешней политике - если хотим, чтобы нас слышали в мире, где конкурируют крупные геополитические игроки", - подчеркнул канцлер, которого цитирует Reuters со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.

Он также отметил, что Германия в ближайшее время внесет свои предложения по совместной миграционной политике ЕС, развитию обороны ЕС, технологическому суверенитету и демократической устойчивости стран блока.

Дискуссия об отказе от принципа единогласия особенно активизировалась при согласовании шестого пакета санкций против России - Венгрия долгое время блокировала его, требуя исключений для себя в нефтяном эмбарго.