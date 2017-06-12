Последнее обновление: 12.06.2017 15:54

Еврокомиссар Хан не исключил расширения ЕС за счет Западных Балкан

Расширение Евросоюза за счет одной или нескольких стран Западных Балкан может произойти при Еврокомиссии нового состава, сообщил в понедельник еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер ранее неоднократно заявлял, что расширение ЕС в период его председательства, истекающий в 2019 году, не произойдет. Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление Албании, Македонии, Сербии и Черногории, официальную заявку на присоединение к Евросоюзу в феврале 2016 года подала Босния и Герцеговина.

"Нельзя назвать нереалистичным, что это произойдет в течение нового мандата (Еврокомиссии нового состава – ред.)", — сказал Хан журналистам в Брюсселе.

По его словам, очевиден тот факт, что нереально завершить переговоры о вступлении в ЕС какой-либо из стран Западных Балкан в конце 2017 года или начале 2018 года.

Вместе с тем Хан сообщил, что переговоры о присоединении к ЕС Сербии и Черногории продвигаются в хорошем ритме: Сербия и ЕС открыли восемь из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС, с Черногорией открыты 26, а две предварительно закрыты.

"В отношении обеих стран мы убеждены, что некоторые новые главы будут открыты на соответствующих встречах уже в этом месяце",- сказал еврокомиссар.

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