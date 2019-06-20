Последнее обновление: 20.06.2019 17:00

Boeing ведет переговоры о новых поставках 737 MAX после запроса от IAG

Категории: Boeing

Boeing ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями о продаже временно снятых с эксплуатации самолетов 737 MAX после получения на Парижском авиасалоне письма от IAG, владельца British Airways, о намерении приобрести 200 лайнеров, сообщил в четверг старший вице-президент по продажам и маркетингу гражданских самолетов Boeing Иcсан Мунир.

Мунир сказал, что снятие запрета на полеты 737 MAX, эксплуатация которого была приостановлена после двух катастроф, - основной приоритет компании.

Эксплуатация самого продаваемого лайнера Boeing была приостановлена после катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines в марте, спустя пять месяцев после того, как лайнер Lion Air упал в море у берегов Индонезии. Авиакатастрофы унесли 346 жизней.

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