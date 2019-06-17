G20 заключила первое международное соглашение о борьбе с пластиком в океане

На саммите G20 участники заключили первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в мировом океане.

В соглашении сформулированы общие для всех правила по борьбе с пластиковым загрязнением и прописаны конкретные меры.

Также в договоре предусмотрена поддержка инноваций в этой отрасли и улучшение научных методов анализа и наблюдения.

Выполнение соглашения страны будут осуществлять на добровольных началах. Раз в год подписанты планируют выпускать отчет о достижениях в борьбе с пластиковыми отходами.

В японском отделении Greenpeace заявили, что достигнутое соглашение — лишь первый шаг к решению проблемы, и отметили, что недостаточно рассчитывать только на добровольные действия. Там считают необходимым принять обязательные для всех правила по борьбе с пластиковыми отходами с четко прописанными целями и планом действий.

Как известно, загрязнение пластмассами становится все более серьезной международной проблемой, особенно после того, как Китай и некоторые другие страны запретили импорт пластиковых отходов из-за рубежа. После этого запрета многие государства, включая Японию, остро почувствовали накопление у себя пластиковых отходов.

Встреча министров энергетики и окружающей среды стран G20 в эти выходные проходит в японском городе Каруидзава.