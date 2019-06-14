Последнее обновление: 14.06.2019 17:56

В Швейцарии проходит общенациональная забастовка женщин

Женщины в Швейцарии проводят забастовку за равные права. В пятницу, 14 июня, тысячи швейцарок временно прекратили работу в знак протеста против гендерной дискриминации в обществе и на рынке труда.

Общенациональная забастовка проходит во всей стране под лозунгом "Зарплата. Время. Уважение", сообщило Швейцарское объединение профсоюзов в Берне. Помимо профсоюзов, протестную акцию поддерживают левые партии и социал-демократы.

Главным требованием участниц забастовки является равная зарплата за равную работу. По данным профсоюзов, женщины в Швейцарии до сих пор зарабатывают значительно меньше мужчин: разница в зарплатах составляет почти 20 процентов. При равной квалификации женщины получают на 8 процентов меньше своих коллег-мужчин. В итоге в пенсионном возрасте доходы женщин почти на 40 процентов ниже, чем у мужчин.

Одновременно участницы акции требуют предоставить им больше времени для семьи и домашних дел. Обязанности по уходу за детьми и пожилыми членами семьи в Швейцарии сложно совмещать с работой, критикуют профсоюзы.

По данным статистического ведомства Швейцарии, опубликованным в 2016 году, средняя зарплата женщин в стране составляет 6491 франк (в пересчете 5770 евро) в месяц, что на 18,3 процента ниже аналогичного показателя среди мужчин.

Это уже вторая общенациональная забастовка женщин в Швейцарии. Первая подобная акция состоялась в 1991 году, в ней участвовали около 500 тысяч работающих женщин.

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