Почти тысяча человек задержаны в Казахстане за три дня протестов - Генпрокуратура

Почти тысяча человек задержаны за три дня антиправительственных протестов в двух густонаселенных городах Казахстана, сообщила Генеральная прокуратура центрально-азиатской страны в четверг.

Общественные протесты, что редкость в жестко контролируемой стране-экспортере нефти, вспыхнули во время выборов в минувшее воскресенье, когда 66-летний дипломат Касым-Жомарт Токаев набрал практически 71% голосов, обеспечив себе пятилетний срок на посту президента Казахстана.

“За участие в незаконных акциях судом административно наказано 957 лиц. Из них арестовано 670, к штрафу 115, предупреждено 172”, - сообщил представитель прокуратуры журналистам в четверг.

В среду после инаугурации новый президент Казахстана Токаев встретился с генеральным прокурором страны Гизатом Нурдаулетовым и поручил освободить “невиновных” граждан.

Критики действующей власти называют голосование на выборах президента безальтернативным, поскольку Токаев, выдвинутый на этот пост его предшественником Нурсултаном Назарбаевым, столкнулся с незначительной конкуренцией, а некоторые наблюдатели поставили под сомнение честность подсчета голосов, пишет Reuters.

Назарбаев, который ушел в отставку в марте, спустя почти три десятилетия после избрания лидером 18-миллионной республики, сохранил широкие полномочия как Елбасы - лидер нации, и критики обвиняют его в том, что он посадил на пост главы Казахстана марионетку вместо того, чтобы по-настоящему передать руководство страной.