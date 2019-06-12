Хакеры совершили мощную DDoS-атаку на Telegram

Мессенджер Telegram столкнулся с DDoS-атакой, что может сказаться на его работе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter мессенджера.

"В настоящее время мы испытываем мощную DDoS-атаку, пользователи Telegram в Америке и некоторые пользователи из других стран могут испытывать проблемы с подключением", - сообщает Telegram.

В настоящее время сайт DownDetector, отслеживающий сбои в работе сайтов, фиксирует обращения о проблемах с Telegram. Большинство из них поступает из Бразилии и США, также проблемы наблюдаются и у пользователей в Европе.

Пользователи жаловались на сложности в работе мессенджере и накануне, 11 июня.

С апреля 2018 года Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram, ограничив в России доступ к мессенджеру. В 2019 году Роскомнадзор продолжил блокировку прокси-серверов для Telegram, в попытках заблокировать мессенджер.

Решения российских судов в отношении Telegram юристы мессенджера обжаловали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Представители компании, а также ее основатель Павел Дуров неоднократно заявляли, что исполнить требование ФСБ технически невозможно.