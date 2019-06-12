Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве

На не согласованной с мэрией акции в центре Москвы задержали более 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве. Участники шествия требовали наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова.

«За совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, задержано более 200 человек», — говорится в сообщении. Указывается, что задержанных доставляют в отделения полиции для разбирательств. По данным полиции, всего в несогласованном мероприятии приняли участие около 1,2 тыс. человек.

«Столичными властями ранее было согласовано проведение публичной акции на проспекте Академика Сахарова, запланированной на 16 июня 2019 года», - добавили в пресс-службе.

Российские активисты и журналисты запланировали провести 12 июня в центре Москвы марш за освобождение корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Дело против него было закрыто 11 июня, однако часть из тех, кто собирался принять участие в акции, решили пройти от метро «Чистые пруды» до здания московской полиции на Петровке, 38. Они выходят с общими требованиями, в первую очередь наказания виновных в провокации против Голунова. Переговоры с мэрией по поводу акции сорвались еще до освобождения журналиста, власти города призвали не приходить на нее.

Следует отметить, что несогласованный марш проходит в центре Москвы в День России 12 июня.