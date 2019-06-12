В Италии одобрили законопроект об усилении мер против нелегальной миграции

Совет министров Италии одобрил во вторник вечером законопроект об обеспечении безопасности, он в частности предусматривает дальнейшее усиление мер по борьбе с нелегальной миграцией.

"Еще одним шагом на пути к безопасности" назвал этот документ главный инициатор его принятия, глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Салвини. Выступая на пресс-конференции в Риме после заседания правительства, он сказал, что проект не преследует "репрессивных" целей, а борьба с нелегальной миграцией - действительно одна из основных его задач.

В соответствии с новым законопроектом власти Италии смогут накладывать штрафы от 10 до 50 тысяч евро на капитанов судов, которые отказываются подчиниться требованиям береговой охраны, финансовой гвардии и других госструктур при проведении операций по спасению мигрантов в Средиземном море. Сразу после обнародования текста законопроекта в мае с резкой критикой этого документа выступило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, которое официально предложило Риму не принимать содержащиеся в нем меры в целях обеспечения прав мигрантов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Нынешнее правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач.