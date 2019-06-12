Uber назвала третий город, в котором испытают воздушную службу такси

Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн в числе трех городов, где пройдут испытания ее воздушной службы такси, сообщает ABC.

Пилотная версия сервиса Uber Air, которая также стартует в Далласе и Лос-Анджелесе, планирует соединять такие транспортные узлы, как аэропорты, с центром города.

Как сообщается, экспериментальные полеты должны начаться с 2020 года, а коммерческие операции - с 2023-го.

"Австралийское правительство приняло перспективный подход к райдшерингу и транспортным технологиям будущего... Мы увидим, что другие австралийские города вскоре последуют", - заявила региональный менеджер Uber в Австралии, Новой Зеландии и Северной Азии Сьюзан Андерсон.

Как ожидает компания, цена полета в новом такси будет примерно равна поездке с помощью UberX - бюджетного сервиса компании. Услугу летающего такси планируется запустить до Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Uber - онлайн-сервис, позволяющий заказать такси через сайт или мобильное приложение. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Франциско (США, Калифорния).