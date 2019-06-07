В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах

Национальная судебная коллегия Испании проводит расследование в отношении одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире Johnson & Johnson в связи с продажей бракованных протезов тазобедренного сустава, которые были имплантированы пациентам в десятках стран, включая Испанию, сообщает издание Pais.

По данным газеты, "протезы ... выделяют вредные для здоровья металлические вещества", и компания уже выплатила компенсацию на сумму 120 миллионов долларов только в США.

Суд 6 июня обнародовал все процедуры, которые проводились после подачи жалобы в августе 2017 года от группы из 63 человек.

Суд уже вызывал для дачи показаний трех экс-президентов и уполномоченного представителя Johnson & Johnson в Испании, однако, все они воспользовались правом не свидетельствовать. Кроме того, расследование коснулось и инженеров, которые разработали протезы, и других руководителей компании. Истцы требуют привлечь их к ответственности за мошенничество с отягчающими обстоятельствами, связанное с предметами медицинского назначения.

Протезы, известные как ASR, продавались через дочернюю компанию DePuy и были имплантированы как минимум трем тысячам человек до 2010 года, когда компания вывела их с национального рынка. За год до этого, в 2009 году, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) уже распорядилось прекратить продажу этого продукта. Компания продала около 93 тысячи протезов ASR по всему миру.