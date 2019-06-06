ЕЦБ отодвинул срок повышения ставок на фоне ухудшения перспектив глобального роста

Европейский центробанк в четверг отодвинул сроки первого после финансового кризиса повышения ставок и сообщил, что продолжит платить банкам для поддержки кредитования домохозяйств и компаний на фоне дальнейшего ухудшения перспектив глобального роста.

“Совет управляющих теперь ждет, что ключевые процентные ставки ЕЦБ останутся на текущих уровнях как минимум до конца первой половины 2020 года и в любом случае столько, сколько потребуется”, - говорится в заявлении ЕЦБ.

По итогам заседания ЕЦБ оставил депозитную ставку overnight на уровне минус 0,40% годовых. Основная ставка рефинансирования, определяющая стоимость кредитования в экономике, осталась на уровне 0,0%, ставка экстренного кредитования для банков - 0,25%.

Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, на которой он представит новые прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне, начнется в 15.30.