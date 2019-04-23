Последнее обновление: 23.04.2019 16:52

Кёре из ЕЦБ не видит оснований для дифференцированной депозитной ставки

Член правления Европейского центрального банка Бенуа Кёре не видит причин для создания дифференцированной депозитной ставки, частично освобождающей банки, размещающие свободные денежные средства в ЕЦБ, от сборов, сказал он в опубликованном во вторник интервью.

“На данном этапе я не вижу аргументов в денежно-кредитной политике в пользу многоуровневого подхода”, - сказал Кёре немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кёре, как и другие члены Управляющего совета ЕЦБ, высказывают сомнения по поводу введения новой системы, освобождающей банки от уплаты 0,40 процента годовых за часть из их избыточных резервов. Такая система позволила бы ЕЦБ оставить депозитную ставку на рекордно низком уровне на более продолжительный срок или даже понизить ее, поскольку ослабила бы нагрузку на банки.

ЕЦБ на последнем заседании повторил, что не будет повышать ставки как минимум до конца текущего года, однако финансовые рынки не ждут подъема стоимости заимствований до 2021 года.

Кёре добавил, что условия новых целевых операций долгосрочного рефинансирования ЕЦБ, которые, скорее всего, будут объявлены в июне, отразят улучшение условий кредитования по сравнению с 2016 годом, когда был запущен предыдущий раунд дешевых кредитов.

Кёре подтвердил, что ЕЦБ ждет восстановления роста, пусть и с некоторой степенью неопределенности.

“Мы ожидаем возвращения роста во второй половине года. Нет оснований для излишне мрачных мыслей, - сказал он. - С другой стороны, сохраняется высокая неопределенность относительно того, насколько долгим и сильным будет спад.”

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