Некоторые члены руководства ЕЦБ сомневаются в прогнозируемом восстановлении роста

Несколько чиновников Европейского центробанка считают экономические прогнозы регулятора слишком оптимистичными из-за ослабления роста в Китае и сохранения торговой напряженности, сказали четыре источника, напрямую знакомые с ходом обсуждений.

“Значительное меньшинство” чиновников ЕЦБ на заседании на прошлой неделе выразило сомнения в том, что во второй половине года экономику ждет давно прогнозировавшееся восстановление темпов роста, а некоторые даже усомнились в точности моделей прогнозирования центробанка, учитывая частый пересмотр прогнозов вниз, сказали источники.

Учитывая, что эти прогнозы являются одним из ключевых факторов в принятии решений ЕЦБ, их повторное ухудшение создаст вероятность дальнейшей отсрочки первого после кризиса повышения ставок, пока что отложенного до 2020 года.

Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.

Центробанк несколько раз сообщал, что многие факторы, сдерживающие рост ВВП, носят временный характер, и экономика восстановится во втором полугодии.

Однако некоторые члены совета управляющих ЕЦБ считают преграды для роста далеко не временными и поэтому не видят причин прогнозировать существенное восстановление экономики, сообщили источники.

ЕЦБ на данный момент прогнозирует рост ВВП еврозоны в 2019 году на уровне 1,1 процента, в то время как три месяца назад ждал показателя в 1,7 процента.